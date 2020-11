Urban Lab en Het Zwarte Schaap winnaars van de Haagse C

Voor de derde keer reikte CultuurSchakel de prijs voor Cultuurparticipatie uit. Dit jaar niet tijdens een feestelijk evenement, maar met een persoonlijk verrassingsbezoek aan de twee winnaars: Urban Lab en Het Zwarte Schaap.

Met de Haagse C geeft CultuurSchakel Haagse projecten en initiatieven extra erkenning voor hun werk voor Den Haag en hun impact op de stad. Dit jaar is het thema van de Haagse C ‘Iedereen doet mee’. Haagse kunst- en cultuurinitiatieven – die de drempel naar kunst en cultuur verlagen, zodat élke Hagenaar in aanraking kan komen met kunst en cultuur in de stad – konden zich eerder dit jaar aanmelden voor de Haagse C.

Uit alle aanmeldingen selecteerde een professionele vakjury vier genomineerden voor de Haagse C 2020: K=?, Urban Lab, TalentenTent en Het Zwarte Schaap. De laatste twee weken van oktober kon er gestemd worden op deze initiatieven. En dát is gebeurd met circa 800 stemmen, uit alle hoeken van Den Haag.

Urban Lab sleepte de juryprijs binnen. Dit bijzondere initiatief van het Laaktheater levert met hun diverse kunstlessen een enorme bijdrage aan het zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, de emotionele ontwikkeling en gezondheid onder kinderen en jongeren in het Laakkwartier. Zij laten zien dat het niet altijd over kunst op zich hoeft te gaan, maar vooral over kunst als krachtig middel.

De publieksprijs van de Haagse C 2020 ging naar Het Zwarte Schaap. Dit initiatief zet woordkunst stevig op de Haagse kaart en geeft de ‘zwarte schapen’ in de stad een stem. ‘Een prachtig, inclusief project dat elke Hagenaar – in zijn eigen taal – stimuleert zijn of haar verhaal te vertellen in een veilige en open ambiance’, aldus CultuurSchakel.

Verrassende uitreiking

De uitreiking van de Haagse C kreeg dit jaar een íets andere vorm. Beide initiatieven namen de Haagse C hartelijk in ontvangst tijdens een feestelijk verrassingsbezoek van CultuurSchakel. Zij wonnen naast extra erkenning een grote dosis promotie én een mooi geldbedrag van 500 euro dat vrij te besteden is door de organisatie. Bekijk hier de compilatievideo van de uitreiking.

Wethouder Robert van Asten (D66) feliciteert in een video beide winnaars met een persoonlijke boodschap: ‘Ik wil Urban Lab en Het Zwarte Schaap van harte feliciteren met het winnen van de Haagse C 2020. Een jaar met als thema ‘iedereen doet mee’. En daarom zijn jullie de terechte winnaars! Het Zwarte Schaap geeft alle woordkunstenaars van Den Haag ruimte en een podium om te delen wat hen bezighoudt. En Urban Lab geeft alle kinderen in de buurt van Laak de ruimte om te werken aan hun talenten voor kunst en cultuur. Ga vooral zo door!’