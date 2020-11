ADO Den Haag pakt punt tegen Heerenveen

Marcel Verreck: “Ik vrees dat we Parkpop na oud en nieuw overal in Den Haag kunnen houden”

Ruud Brood heeft ADO Den Haag zaterdagavond zien revancheren voor de 6-0 nederlaag tegen Sparta Rotterdam vorige week. Zijn formatie pakte op eigen veld een punt tegen sc Heerenveen. Het duel in het Cars Jeans Stadion – dat zich vooral in de mist afspeelde – eindigde na twee vroege doelpunten in 1-1. Vorig seizoen hielden beide clubs elkaar in de eredivisie ook al twee keer in evenwicht.

ADO begon fanatiek en had binnen vijf minuten al drie hoekschoppen genomen. Shaquille Pinas was bij de tweede corner gevaarlijk, maar trof geen doel. David Philipp deed dat niet veel later wel. De Duitse aanvaller, die goed door Pascu in de diepte werd aangespeeld, zette de thuisploeg na een sprint op voorsprong. Hij schoof de bal in de verre hoek en liet doelman Erwin Mulder kansloos.

De vreugde was groot, zeker omdat ADO vorige week tegen Sparta vrijwel niets wist te creëren en hard onderuit ging. De blijdschap was alleen van korte duur, want Joey Veerman maakte nog geen drie minuten na de openingstreffer de gelijkmaker. Hij strafte in de 16e minuut de zwakke dekking in de Haagse defensie af met een bekeken schot in de verre hoek.

Rentree Kishna

Mooiste moment van de eerste helft was misschien wel de rentree van Ricardo Kishna. De aanleiding om de aanvaller te brengen was minder fijn. Doelpuntenmaker Philipp raakte namelijk geblesseerd en kon niet verder. Kishna keerde in de 28e minuut na 1168 dagen terug binnen de lijnen bij ADO. De vleugelspeler moest lang herstellen van een ernstige knieblessure. Hij speelde het duel uit en hield het na afloop niet droog.

Heerenveen was de gevaarlijkere ploeg in de tweede helft, maar doelman Koopmans wist zijn doel schoon te houden, ondanks wat misverstandjes tussen hem en verdediger Milan van Ewijk. Die laatste zat niet lekker in de wedstrijd. Een aantal pogingen van Heerenveen kwam in de handen van Koopmans terecht, maar de Friezen mikten ook over en naast.