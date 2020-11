Beheersbare drukte op Black Friday

In het centrum van Den Haag waren vrijdag veel mensen op de been vanwege Black Friday. Toch was het volgens de gemeente niet té druk. “Het was druk, maar beheersbaar”. De koopjeswoede rond Black Friday raast niet alleen op internet. Publiek kwam in groten getale naar de winkels in het centrum.

In onder andere Amsterdam en Rotterdam werd opgeroepen om niet meer te komen winkelen, omdat het er – met het oog op corona – te druk werd. Maar volgens de gemeentewoordvoerder bleef de drukte in Den Haag beheersbaar. “We zagen geen noodzaak om op te schalen, zoals in andere steden”, zegt een woordvoerder tegen mediapartner Omroep West.