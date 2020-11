Gemeente: ‘Het is druk in de binnenstad, stel je bezoek uit!’

Dode gevonden in tuin Laak

In een achtertuin in de Jan Wapstraat in Den Haag is een lichaam gevonden. De straat in Laak is afgezet voor onderzoek.

De politie kon verder nog weinig zeggen, ze doen onderzoek in de straat.