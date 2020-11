Urban Lab en Het Zwarte Schaap winnaars van de Haagse C

Drie mannen overvallen avondwinkel

Een avondwinkel aan de Nunspeetlaan in Den Haag is vrijdagavond rond 18.30 uur overvallen. De politie is op zoek naar drie mannen, die met onbekende buit op de vlucht zijn geslagen.

Bij de overval is gebruikgemaakt van een wapen, meldt de politie. De verdachten waren in het zwart gekleed en zijn er vandoor gegaan richting de Hattemlaan. Zij zijn nog altijd voortvluchtig. Bij de overval zijn volgens de politie geen gewonden gevallen.