Gemeente: ‘Het is druk in de binnenstad, stel je bezoek uit!’

De gemeente Den Haag roept mensen op om zaterdag niet naar de binnenstad te komen. Veel mensen zijn op de been om Black Friday-koopjes te kunnen scoren. Maar volgens de gemeente is het druk. ‘Stel je bezoek uit! We zien je graag een andere keer terug’, luidt de oproep.

Ook vrijdag was het druk in de stad, maar volgens een woordvoerder van de gemeente was het ‘beheersbaar’. De drukte was ‘vergelijkbaar met een drukke zaterdag’, zei hij. “Wat opviel was dat er groepen jongeren en families rondliepen die geen rekening hielden met de richtlijnen. Zij zijn aangesproken en daar werd goed op gereageerd.”

Foto: De situatie vrijdagavond.