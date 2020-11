Kerstboom op Prins Hendrikplein vernield, “kansloze daad”

De kerstboom op het Prins Hendrikplein is in de nacht van vrijdag op zaterdag vernield. Dat meldt de ondernemer van de gastropub Van Kinsbergen. Het is al het vierde weekend dat het Prins Hendrikplein toneel is van vernielingen. De lampjes in de kerstboom zijn zodanig beschadigd dat ze kapot zijn. “Mensen we worden zo verdrietig hiervan.”

De ondernemers zijn er zo klaar mee dat ze mogelijk de boom maar weg gaan halen. “Dit kan zo niet langer.”

Wijkagent Onno laat in een reactie weten: “Aan de sneuneus die dit gedaan heeft; Ben je inmiddels nuchter en denk je best stom, dat is het zacht uitgedrukt namelijk, meld je dan. Heb je deze kansloze daad gezien en heb je fatsoen meld je dan ook!!”

De kerstboom in betere tijden.