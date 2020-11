Gemeente: ‘Het is druk in de binnenstad, stel je bezoek uit!’

Marcel Verreck: “Ik vrees dat we Parkpop na oud en nieuw overal in Den Haag kunnen houden”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de chaos bij Forum voor Democratie, de daad van Diego Maradona en de verhuizing van Parkpop in het Zuiderpark naar het Malieveld.

‘De gemeente is van plan 400.000 euro uit te trekken om allerlei Haagse pleinen op te knappen. Ik zou daar nog even mee wachten tot na de jaarwisseling. Wellicht ziet Den Haag er na oud en nieuw zo uit, dat Parkpop over gehouden kan worden’, aldus de columnist.