Politie belaagd bij illegaal feest in Laakhaven, “Onverantwoord”

Agenten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag belaagd door bezoekers van een illegaal feest in een appartement aan de 1e Lulofsdwarsstraat in Laakhaven. In die woning van ongeveer tachtig vierkante meter waren vijftig mensen aanwezig bij een feest. Buren hadden geklaagd over geluidsoverlast.

Agenten maakten er een eind aan, maar een aantal mensen keerde zich tegen de politie. Een agent is geslagen en er werd vanuit het appartement onder meer drugs naar beneden gegooid. Een 21-jarige vrouw en een man van 22 zijn aangehouden. Toen de agenten terugkwamen bij hun dienstauto’s bleek er een beschadigd.

Vanwege het coronavirus zijn feesten niet toegestaan. Per dag mag iemand thuis één groep van maximaal drie personen ontvangen, waarbij ook anderhalve meter afstand wordt gehouden.

“Onverantwoord”

“Wat een schande dat enkele zogenaamde “feestgangers” zich agressief hebben gedragen tegen onze politie’, reageert burgemeester Van Zanen. “Het is goed dat er snel een eind is gemaakt aan deze illegale bijeenkomst. Vijftig mensen in een woning is onverantwoord in een tijd dat we het virus moeten terugdringen. We blijven streng handhaven op de coronamaatregelen en dus ook op deze illegale feesten.”

Foto: Regio15.