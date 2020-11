Poëzie, verhalen en boekentips in Het Woordenrijk

Nick Cave en Linde Schöne in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop van Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Nick Cave en Linde Schöne.

Linde Schöne gaat al een paar jaar mee, toch verschijnt nu pas haar debuutalbum. Eerder bracht de Nijmeegse een EP en losse tracks uit, schreef ze voor Trijntje Oosterhuis en diverse reclames (‘Nederland doet het’ dit jaar voor een verzekeraar). Zondagavond hoor je een song van haar album ‘Nog heel even’, net als van de solo-plaat die Nick Cave in een leeg stadion opnam.

Verder komen nieuwe releases voorbij van Rondé, Kali Uchis (in ’t Spaans!), Ricky Koole, Miley & Dua, Charlie Dée, Megan Thee Stallion, Eddie Vedder, Sia, KLaas ten Holt, The Tibbs en Springsteen die meezingt met indie-bandje Bleachers. Tevens enkele hiphop-combi’s, zoals van Winne, Yung Nnelg, Zwangere Guy en sor en van Kubus & Sticks + Typhoon.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.