“Het was in de grote steden verschrikkelijk druk, belachelijk in deze tijden”

Coronavirus: 92 nieuw gemelde positieve testen in Den Haag

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 92 nieuw gemelde positieve testen bijgekomen. Voor de derde dag op rij (zaterdag 122, zondag 97) is daarmee in Den Haag een lichte daling te zien in het aantal nieuwe besmettingen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Landelijk gezien werden er in het afgelopen etmaal 4610 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, dat zijn er 987 minder dan zondag het geval was. Op zondag meldde het RIVM ongeveer 5600 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 4500.

Tussen zondag- en maandagochtend kwamen er in Den Haag vijf nieuw gemelde ziekenhuisopnames bij, er werden geen nieuwe sterfgevallen geregistreerd. Landelijk steeg het aantal sterfgevallen in het afgelopen etmaal met 29. Op zondag meldde het RIVM 25 sterfgevallen door het virus.