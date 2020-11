Docent (54) moet cel in voor ontucht met 16-jarige leerlinge

De Haagse rechtbank heeft Richard M. (54), oud-politieagent en docent ‘orde en veiligheid’ van het Haagse ROC Mondriaan, veroordeeld voor ontucht met een 37 jaar jongere leerlinge. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man zou het bed met haar hebben gedeeld in onder meer een hotel in Wassenaar, in zijn caravan in Brielle en op een verblijfadres in Waddinxveen. M. kreeg twintig maanden cel opgelegd, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook mag hij drie jaar zijn beroep niet uitoefenen en krijgt hij een verplichte zedendaderbehandeling.

De vader van drie jonge kinderen, die tegenwoordig in Monster woont, wierp zich vorig jaar als een soort vertrouwenspersoon voor het kwetsbare meisje op. Ze had toen psychische problemen. Het 16-jarige meisje was depressief, suïcidaal, sneed zichzelf en dronk. Hun goede gesprekken gingen over in een bijna elf maanden durende geheime relatie, waarvan seks een belangrijk onderdeel uitmaakte. De vrouw van de verdachte kwam daar deze zomer plots achter. Later werd het ook op school bekend. De leraar werd ontslagen en er gingen in september honderden brieven van de school uit naar leerlingen, oud-leerlingen en ouders.

Het Openbaar Ministerie (OM) is bang dat de man straks weer door wil gaan met het kwetsbare meisje dat in januari 18 jaar wordt. Daarom was er voor drie jaar ook een contactverbod met het slachtoffer geëist. Dat contactverbod heeft de rechtbank nu ook opgelegd. Het OM had twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk geëist tijdens de rechtszaak. De rechtbank legde een iets lagere straf op, onder meer vanwege de negatieve gevolgen voor de verdachte van de door de school verstuurde brieven.

Terug naar de cel

‘Verdachte heeft bij de naasten van het slachtoffer en bij zijn eigen gezin veel verdriet veroorzaakt’, zo zeggen de rechters in het vonnis. ‘Daarnaast heeft hij schade aan zijn beroepsgroep toegebracht en ernstig inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat ouders van minderjarigen en de schoolleiding in hem stelden’.’

De veroordeelde zat al twee weken in voorarrest, maar zal de rest van zijn straf dus nog moeten uitzitten.