Dode in Jan Wapstraat slachtoffer van ongeluk

De overleden persoon die zaterdagochtend in een achtertuin in de Jan Wapstraat in Den Haag werd gevonden, is door een ‘noodlottig ongeval’ om het leven gekomen. Dat meldde de politie zondag aan het eind van de middag.

De politie heeft zaterdag onderzoek gedaan in de straat. Een woordvoerder kon de hele dag geen extra informatie geven. Zondag bleek uit het onderzoek dat het om een ongeluk ging. De politie heeft geen informatie over de identiteit van het slachtoffer bekendgemaakt.