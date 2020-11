Geen eenduidig advies voor toekomstig beheer Zuiderparktheater

Op de open call waarmee aanspraak gemaakt kon worden op subsidiegelden voor beheer van het Zuiderparktheater kwamen aanvragen binnen van PAARD, Stichting Dosti en Stichting Zuiderparktheater. Een duidelijke voorkeur voor een van de aanvragers kon de de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 niet adviseren.

De aanvragen van PAARD en Stichting Zuiderparktheater werden beiden positief, maar ook met een kanttekening beoordeeld: “Het college heeft in de functieomschrijving voor het openluchttheater wel duidelijke criteria gesteld waaraan de instellingen moeten voldoen. De Commissie constateert dat geen van beide aanvragen aan alle criteria voldoet.”

Stichting Dosti is volgens de commissie niet de aangewezen kandidaat voor beheer van het openluchttheater. Het stadsbestuur moet nu een keuze maken, een besluit wordt op 8 december verwacht.

PAARD

De aanvraag van PAARD wordt kansrijk geacht door de adviescommissie: “Op grond van de aanwezige expertise en de solide aanvraag heeft de Commissie er vertrouwen in dat PAARD de bredere stads- en regiofunctie van het theater zou kunnen versterken en nieuw elan meegeven. Dit zou volgens de Commissie een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Haagse culturele infrastructuur als geheel.”

Wel plaatst de commissie vraagtekens bij de gewenste buurtfunctie van het openluchttheater. “Terwijl de Commissie enthousiast is over de gewenste professionalisering van het openluchttheater door PAARD, betwijfelt zij of PAARD in de komende jaren ook de sociale wijkfunctie van het openluchttheater zal weten te behouden en continueren. Primair ziet PAARD de buiten locatie als een uitbreiding van zijn eigen capaciteit en programmamogelijkheden. Hoewel de Commissie hiervoor begrip en waardering heeft, had zij graag gezien dat PAARD zijn aanvraag beter had toegesneden op de sociale binding met en worteling in de buurt.”

Stichting Zuiderparktheater

De wijkfunctie is volgens de commissie in goede handen bij de huidige uitbater: Stichting Zuiderparktheater, al worden bij die aanvraag vraagtekens geplaatst bij de artistieke uitgangspunten en de mogelijkheden die men heeft om het theater professioneel te exploiteren en te programmeren. “Op grond van de opgedane ervaring en het huidige netwerk heeft de Commissie er vertrouwen in dat Stichting Zuiderparktheater deze rol de komende jaren succesvol zou kunnen vervullen.”

“Terwijl Stichting Zuiderparktheater al sinds de oprichting een prijzenswaardige sociale insteek heeft, ontbreekt volgens de Commissie de nodige slagkracht, soliditeit en specifieke deskundigheid voor het professioneel exploiteren en programmeren van het openluchttheater. Juist dit laatste acht de Commissie een belangrijke kerntaak, gezien de potentie en grote publiekscapaciteit van deze plek (1100 bezoekers). Op het gebied van bedrijfsvoering wekt de meerjarenbegroting op de Commissie geen solide indruk.”

Stichting Dosti

Naar oordeel van de adviescommissie is Stichting Dosti niet de aangewezen kandidaat voor beheer van het openluchttheater: “De aanvraag geeft de Commissie echter onvoldoende vertrouwen dat de aanvrager de gewenste continuïteit, professionalisering en een succesvolle exploitatie van het openluchttheater zal weten te realiseren. Volgens de Commissie ontbreekt over de hele linie de noodzakelijke slagkracht, soliditeit en specifieke deskundigheid, om zowel de sociale wijkfunctie als de bredere stads- en regiofunctie van het theater te kunnen versterken.”

Mogelijk bedrijfsrisico

In hun beoordeling van de aanvragen geeft de adviescommissie het stadsbestuur mee dat ook het vergunningenbeleid ten aanzien van geluid een mogelijk bedrijfsrisico vormt voor een gezonde exploitatie van het openluchttheater. “Hierdoor is de ruimte voor het organiseren van grote evenementen immers beperkt, ondanks de grote aanwezige publiekscapaciteit (1100 bezoekers). Dit exploitatierisico geldt voor alle culturele instellingen die de openluchttheaterfunctie in het Zuiderpark ambiëren.”