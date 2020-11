Let op je scootmobiel: plotselinge stijging van diefstallen in Den Haag

Haagse deelnemer ‘Ik geloof in mij’ hype op TikTok

De track ‘Laat je gaan‘ van de Haagse zanger Gio Swikker is een inspiratiebron voor veel mensen op TikTok. Op het social mediaplatform zijn inmiddels duizenden filmpjes te zien waarin mensen meedansen met de hit van de zanger. In totaal werden de filmpjes ruim 1,4 miljoen keer bekeken.

Vooral de begintekst van de track kent een grote populariteit: “En als mijn hand zachtjes over je kont glijdt. Diep in de nacht, desnoods als de zon schijnt. Geef je over, geef je helemaal.”

Tekst gaat verder onder TikTok.

https://www.tiktok.com/@indysamsonx/video/6899794607958248705?lang=nl

Swikker is een van de deelnemers van het televisieprogramma ‘Ik geloof in mij’ waarin verschillende nog niet ontdekte volkszangers werden gevolgd. De Haagse zanger liet in het programma weten overtuigd van zijn kwaliteiten: “Het levenslied is er gewoon bijna niet meer. Ik bedoel, er zijn uitzonderingen: ik dan, Danny de Munk, Tino Martin, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad.”

SBS6 heeft vrijdag laten weten dat er een tweede seizoen van het programma zal komen. In december zullen de volkszangers, waaronder Swikker en René le Blanc, twee optredens verzorgen in de Ziggo Dome. “Echt super gaaf. Mijn droom komt uit“, zo reageert hij op Instagram.

Beeld: screenshot Ik geloof in mij.