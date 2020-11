“Het was in de grote steden verschrikkelijk druk, belachelijk in deze tijden”

“Het was echt met recht een zwarte dag. Ik vond het niet normaal hoe druk het was”, zegt Peter Bos van de Haagse Stadspartij terugblikkend op de drukte in de Haagse binnenstad dit weekend. “Het was in de grote steden verschrikkelijk druk. Belachelijk in deze tijden waarin je wordt gevraagd om thuis te blijven en zo weinig mogelijk contacten te hebben.” De gemeente Den Haag riep zaterdag uiteindelijk mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen.

Bos noemt het ‘kwalijk’ dat er rond Black Friday veel geshopt kon worden. “Niet alleen van het kabinet, ik vind ook dat de gemeente en onze burgemeester de regels hadden kunnen toepassen.” Wat Bos betreft had er voor gekozen moeten worden om de winkels eerder te sluiten. “We hebben woensdag weer een debat met de burgemeester over corona en de maatregelen die wel of niet genomen moeten worden, we zullen hem weer eens flink bevragen erover.”

“Het is natuurlijk goed voor de detailhandel, dat snap ik wel. Maar als er al moeilijk gedaan wordt over drie tot vier mensen bij je thuis uitnodigen… En dan wel mensen massaal de stad in laten gaan. Ik vind het verbijsterend.” De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vergaderen maandagavond over de vraag of er een landelijke regeling moet komen om drukte in winkelstraten te voorkomen.

Daphne Wray-Browne van Marketing Haagse Binnenstad zegt in Haags Bakkie op Den Haag FM dat de drukte in de binnenstad ook een vorm van beeldvorming is. “Het komt ook omdat er normaal veel mensen in de winkels zijn en nu zijn er veel minder mensen in de winkels, dus is het automatisch drukker op straat waardoor het drukker oogt. Als je echt door de straten loopt dan was het – vond ik zelf ook wel – nog beheersbaar afgelopen vrijdag.”

“Het is ook de tijd van het jaar dat mensen hun inkopen willen doen voor Sinterklaas en Kerst. Daar valt Black Friday normaal heel mooi tussen. Ik verwacht dat het de komende weekenden ook druk zal worden in de binnenstad.”

Wray wijst erop dat ondernemers er alles aan doen om het winkelen veilig te laten zijn door middel van het mogelijk maken om de handen te desinfecteren en er zijn mensen binnen en buiten de winkels om alles te stroomlijnen. “Ondernemers werken er keihard aan om alles zo veilig mogelijk is in de winkels. Als je komt winkelen: kom dan alleen en ga doelgericht. Kom eens in de ochtenduren.”