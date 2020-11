Koningin Máxima opent vanuit Den Haag het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet

Docent (54) moet cel in voor ontucht met 16-jarige leerlinge

Koningin Máxima opent woensdagmiddag het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Vanuit het centrum van Den Haag wordt met een livestream het jaar officieel geopend. Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet is bedoeld om nieuwe vrijwilligers te werven en om meer mensen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk.

Naast koningin Máxima gaat gastvrouw Irene Moors in de openingsshow met verschillende andere bekende Nederlanders in gesprek over het belang van vrijwilligers voor de Nederlandse samenleving. Ook voormalig kinderburgemeester Büsra Celik en publicist Paula Udondek zijn bij het programma aanwezig.

Kavita Parbhudayal, wethouder vrijwilligersbeleid: “Ik ben erg trots op de vrijwilligers in onze stad, want zij zijn het cement van onze samenleving. Ik wil dat iedereen zich realiseert dat zonder die vrijwilligers heel veel leuke en belangrijke dingen er niet meer zouden zijn: van taalmaatjes tot voetbaltrainers en van buddy’s voor ernstig zieken tot buurthuismedewerkers. Daarom steunen wij het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet en wilden wij de openingsshow naar onze stad halen.” Op vrijdag de 11e vindt, specifiek voor de Haagse vrijwilligers, de uitreiking plaats van de Haagse Vrijwilligers Prijzen.

Foto: RVD/ Martijn Beekman