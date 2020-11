Let op je scootmobiel: plotselinge stijging van diefstallen in Den Haag

In Den Haag zijn de afgelopen weken bijna veertig scootmobielen gestolen. Dat zegt Medipoint, het bedrijf dat de voertuigen levert in opdracht van de gemeente. ‘Normaal’ verdwijnen er gemiddeld twee scootmobielen per maand. Medipoint heeft geen idee waar de plotselinge hausse vandaan komt. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

‘We hebben het de afgelopen jaren gezien in andere delen van het land, in het oosten, dat er opeens een opleving was van diefstal van scootmobielen. Maar niet op deze schaal in Den Haag’, vertelt directeur René Martens van Medipoint. De diefstallen worden volgens hem alleen in Den Haag gepleegd. Het gaat om scootmobielen van verschillende merken en kleuren, en ze worden gestolen bij supermarkten terwijl mensen even binnen zijn voor de boodschappen, maar ook vanuit de gemeenschappelijke ruimtes van 55-plusflats. En ze staan allemaal op slot.

Medipoint verhuurt de scootmobielen aan de gemeente Den Haag, die ze aan gebruikers levert via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Maar de schade van een gestolen voertuig is voor risico van het bedrijf. Inmiddels gaat het om meer dan een ton. ‘Al hebben we wel afspraken met de gemeente gemaakt over wie het financiële risico draagt als er bij iemand voor de tweede keer één wordt gestolen. Dat is ook al bij een aantal mensen gebeurd. Die mensen zijn al extra waakzaam en dan overkomt het ze toch weer.’

Accu’s zijn honderden euro’s waard

Martens heeft geen idee waarom scootmobielen ineens zo gewild zijn. ‘Mogelijk worden ze gestolen voor de accu’s. Die zijn honderden euro’s waard. En ook het lood wat in de accu’s zit, zou waarde kunnen hebben voor een crimineel.’ De directeur roept mensen op om hun scootmobiel altijd op slot te zetten. ‘Het is mooi dat mensen zo mobiel zijn ermee, maar het is belangrijk dat je hem op slot zet, ook als je even de winkel ingaat. En let goed op waar je hem neerzet, als het kan ergens binnen.’

De politie laat weten dat er geen aparte registratie wordt bijgehouden van diefstal van scootmobielen. De karretjes worden opgenomen onder brommers en scooters.

Beeld: Omroep West