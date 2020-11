Na meerdere vernielingen wil eigenaar gastropub Van Kinsbergen beveiliging inschakelen

Het was dit weekend weer raak op het Prins Hendrikplein in Den Haag. Een paar weken geleden werd nog een van de twee kersthuisjes vernield, nu was het de beurt aan de kerstboom die op het plein staat. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Patrick van Aller, eigenaar van gastropub Van Kinsbergen heeft nu offertes klaarliggen voor de aanvraag van drie beveiligers. ‘Eigenlijk zal dit niet moeten.’

‘Welke sneuneus heeft de kerstboom van het Zeeheldenkwartier gesloopt’, vraagt de wijkagent zich af nadat de lichtjes in boom gesloopt waren. Hij noemt het een kansloze actie. Voor de derde keer in drie weken is het raak.

Welke sneuneus heeft de afgelopen nacht Dé Kerstboom van het #Zeeheldenkwartier gesloopt? Ben je inmiddels nuchter en denk je best stom, dat is het zacht uitgedrukt namelijk, meld je dan! Heb je deze kansloze daad gezien meld je dan ook! Melden kan via 09008844, anoniem 08007000 pic.twitter.com/fkpNL7xhGH — WA Zeeheldenkwartier (@Wijkagent_Onno) November 28, 2020

Twee weken geleden is een van de twee kersthuisjes van Van Aller vernield. ‘Een week erna was iemand in de boom geklommen en ontregelde de besturing van het licht. Nu zijn alle lichtkabels kapot’, vertelt de horecaondernemer.

Cameratoezicht

Zaterdag zouden eigenlijk palen met verlichte ankers – om het Zeeheldenkwartier te benadrukken – rondom de kerstboom opgebouwd worden. ‘Maar dat durven we niet meer.’

Volgens Van Aller gebeurden de incidenten rond 01.30 uur ’s nachts. ‘Ik heb camera’s in mijn huisjes opgehangen, maar die waren niet aangeslagen om dat ze aanslaan op bewegingen. En de kerstboom is te ver weg.’ De Hagenaar denkt dat jongens die rondom de Laan van Meerdervoort wonen dit op hun geweten hebben. ‘Ik weet alleen niet of het elke keer dezelfde zijn.’ Net als Hart voor Den Haag, die vragen gaat stellen in de Haagse raad, wil Van Aller cameratoezicht en extra surveillance van de politie.

Beveiliging tijdens Oud en Nieuw

Van Aller denkt dat het de komende maand alleen maar erger gaat worden. Hij heeft inmiddels offertes klaarliggen voor drie man beveiliging tijdens Oud en Nieuw, die hij uit eigen zak betaalt. ‘Ik ga daar zelf ook zijn tijdens Oud en Nieuw. Ik heb in ieder geval genoeg drank.’

Inmiddels is het vernielde kersthuisje, waarin hij producten stalde en verkocht, bij zijn zaak weer gemaakt. Maar de winstmarge is Van Aller kwijt. Tegen de jongens zou hij willen zeggen: ‘Ik begrijp wel dat er geen reet te doen is, maar denk even na.’