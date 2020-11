Positief advies voor cultuurankerambities van Podium NOORD en Muzee Scheveningen

Er gloort hoop voor de ambities van Muzee Scheveningen en Podium NOORD, de aanvragen om het cultuurankerschap in respectievelijk Scheveningen en Haagse Hout te mogen vervullen hebben een positief advies gekregen van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. Een toekenning is nog niet definitief, het stadsbestuur neemt naar verwachting op 8 december een besluit over de subsidies.

Scheveningen

Voor de cultuurankerfunctie op Scheveningen kwamen twee aanvragen binnen: van Muzee Scheveningen en YMCA Scheveningen. Muzee vervulde de afgelopen jaren de functie van cultuuranker in het stadsdeel, maar eerder werd de subsidieaanvraag daarvoor niet gehonoreerd. De nieuwe aanvraag krijgt nu wel een positieve beoordeling: “Eerder oordeelde de Commissie dat de programmering vooral aanbodgericht georganiseerd leek. Zij miste hierin eigenaarschap van bewoners. Nu heeft Muzee goed beschreven hoe het als participatief museum met een podium wil samenwerken voor en mét verschillende doelgroepen.”

Waarnemend directeur Tamara Peers is blij met het oordeel: “Het is fantastisch dat wat Muzee heeft opgebouwd als museaal cultuuranker van Den Haag verder mag worden uitgebouwd.” Muzee zegt uit te kijken naar de gesprekken met de gemeente om het Cultuuranker in Scheveningen verder uit te bouwen. “Maar voor nu zijn we vooral blij en opgelucht met het advies dat Muzee het Cultuuranker van Scheveningen mag blijven.”

De aanvraag van YMCA kende volgens de adviescommissie een gebrek aan concrete strategieën om ook publiek te bereiken die niet als vanzelf met kunst en cultuur in aanmerking komen, daarnaast vond ze dat “een heldere visie, ambitie en concrete doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie” ontbrak.

Haagse Hout

In Haagse Hout ambieerden zowel het Haags Theaterhuis en Podium NOORD de cultuurankerfunctie van het stadsdeel. Podium NOORD, wat een samengaan betreft van KunstPost en huidig cultuuranker DiamantTheater betreft, kreeg een positieve beoordeling om op twee vaste locaties in het stadsdeel de cultuurankerfunctie te gaan vervullen. “De Commissie ziet in het samengaan van DiamantTheater en Kunstpost synergie en nieuw elan. Zij heeft vertrouwen in de specifieke deskundigheid van de nieuwe directeur en zakelijk leider ten aanzien van de Cultuurankerfunctie. Daarnaast is de Commissie enthousiast over de breedte, diversiteit en ambitieuze omvang van het beoogde activiteitenprogramma.”

“Wij zijn erg blij en trots om mee te kunnen delen dat het plan dat wij met Podium NOORD hebben ingediend voor de open call Cultuuranker Haagse Hout door de adviescommissie positief is beoordeeld”, zo laat men weten.

Over het Haags Theaterhuis (HTH) is de Commissie lovend: “Alles overziend spreekt de Commissie haar grote waardering uit voor de ambitie van HTH om de Cultuurankerfunctie Haagse Hout te vervullen”. Toch krijgt ze geen positief advies waar het gaat om cultuuranker te worden. “Terwijl de Commissie vindt dat HTH met zijn huidige activiteiten een zeer waardevolle bijdrage levert in de stad, mist zij in de plannen helaas de gewenste breedte, diversiteit en schaalgrootte die de culturele activiteiten in het stadsdeel Haagse Hout naar haar oordeel nodig hebben. Al met al acht zij HTH voor de Cultuurankerfunctie nu niet de aangewezen partij.”