Reizigers moeten weer voorin instappen in HTM-bus

Reizigers bij de HTM kunnen vanaf maandag weer voorin instappen in de bus. Alle bussen zijn coronaproof gemaakt zodat achterin instappen niet langer nodig is. Dat meldt mediapartner Omroep West. Voor de buschauffeurs is het een uitkomst. ‘Ik heb het wel gemist. Zeker voor oudere mensen is het wel fijn, want zij hebben vaak nog wel vragen.’

‘Er zat eerst een schot om onze collega’s te beschermen’, legt woordvoerder Marijke Popelier uit. ‘We hebben nu een professioneel kuchscherm aangebracht, zodat collega’s nog steeds in een beschermde omgeving hun werk doen. We willen onze klanten ook weer te woord staan en het is fijn dat we weer direct contact kunnen hebben met onze reizigers.’