Ruim 2.200 ondertekenaars voor petitie ‘Parkpop hoort echt in het Zuiderpark’

Raadsvragen, een petitie en een Facebookgroep, de voorgenomen verhuizing van Parkpop naar het Malieveld roept in Den Haag wat weerstand op. “Het geeft wel aan hoe het leeft”, zegt Peter Bos van de Haagse Stadspartij in Haags Bakkie op Den Haag FM. Vorige week werd duidelijk dat de veertigste editie van het popfestival plaats moet vinden op het Malieveld en niet meer in het Zuiderpark.

De online petitie ‘Parkpop hoort echt in het Zuiderpark‘ is in een week tijd ruim 2.200 keer getekend, daarnaast zijn ruim 2.000 mensen verzameld in een Facebookgroep die oproept tot een nieuwe editie van Parkpop in het Zuiderpark. Op de pagina wordt geprotesteerd tegen de aanstaande verhuizing: “Parkpop moet géén Veldpop worden!”, schrijft een van de leden.

“Laten we alsjeblieft er met z’n allen voor gaan zorgen dat dit waanzinnig mooie festival blijft waar het hoort te blijven. En dat is in het Zuiderpark en nergens anders”, vindt een van de beheerders. Medebeheerder Sanny Pepper is tevens de initiatiefnemer van de petitie: “Parkpop hoort echt in het Zuiderpark.”

Raadsvragen

“Ik vind het een belachelijk idee. Parkpop hoort in het Zuiderpark, anders is het geen Parkpop meer”, aldus Bos. Samen met de Haagse VVD en PvdA Den Haag heeft zijn partij vragen gesteld over de verhuizing. “Ze krijgen 350.000 per jaar van de gemeente Den Haag. Ik vind dat als wij subsidie verstrekken voor een Haags evenement dat we er vragen over kunnen stellen en eisen mogen zetten.”

“Ik heb hun argumenten gelezen, die zijn niet steekhoudend. Dat het Malieveld een betere plek is, daar ben ik het niet mee eens.” Bos betoogt dat het Malieveld kleiner is, waardoor er minder mensen terecht zouden kunnen. “De bezoekers komen niet allemaal tegelijkertijd”, zei organisator Guus Dutrieux daar eerder over.

Ook het argument met betrekking tot de betere bereikbaarheid van het Malieveld snijdt wat Bos betreft geen hout. “De bereikbaarheid is ook niet veel beter… Het Zuiderpark wordt ook bevoorraad door allerlei OV. Ik heb niet begrepen dat dat een probleem was voor de bezoekers de afgelopen jaren.”