Verkeerswethouder geeft startsein voor fietsverlichtingscampagne

Verkeerswethouder Robert van Asten heeft maandagochtend het startsein gegeven voor de fietsverlichtingscampagne ‘Zet je licht aan!’. Met de campagne worden fietsers opgeroepen om in de donkere dagen er aan te denken om hun licht aan te zetten. Op verschillende plekken in de stad zijn borden en sjablonen met dezelfde tekst te zien in de stad.

“Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. In deze donkere dagen is fietsen zonder licht levensgevaarlijk. Voorkom dat je niet gezien wordt.. Zet daarom altijd je Elektrische licht aan!”, aldus Van Asten.

De ANWB merkte eerder op dat bijna een kwart van de kinderen in het donker niet de fietsverlichting aanzet. Ook ouders fietsen lang niet altijd met verlichting.