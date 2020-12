“Voor horeca was drukte in de winkelstraten een klap in het gezicht”

Gemeente plaatst 25 nieuwe containertuintjes

In de stadsdelen Escamp, Segbroek, Scheveningen, Haagse Hout, Centrum en Laak worden deze week 25 containertuintjes geplaatst rondom restafvalcontainers. De tuintjes zijn bedoeld om de hoeveelheid afval naast de containers te verminderen. Wethouder Liesbeth van Tongeren was in Mariahoeve aanwezig voor de officiële ingebruikname van een van de tuintjes.

Deze week worden op 25 plekken in 6 stadsdelen containertuintjes geplaatst. 💐🍃De eerste exemplaren werden vandaag in Mariahoeve geplaatst door wethouder @GroenLiesbeth. Ze kreeg hulp van de buurtbewoner die ze gaat onderhouden. ✅ pic.twitter.com/EA11reoLua — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) November 30, 2020

De nieuw geplaatste containertuintjes zijn gemaakt van plastic afval en zijn gevuld met echte planten. Het containertuintje is bedacht door twee Haagse ondernemers, Henk-Jan Room en Martin van Diggele. Sinds de eerste tuintjes in Den Haag in gebruik worden genomen, leverden ze al zo’n 150 tuintjes in zo’n 25 gemeenten in Nederland.

“We geloven minder in waarschuwingsbordjes, hekken, camera’s en boetes, omdat die uitgaan van het indammen van negatief gedrag in plaats van het stimuleren van positief gedrag. En dit loont. Op de meeste locaties waar containertuintjes geplaatst zijn wordt veel minder afval verkeerd aangeboden”, legt Room uit.