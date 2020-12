Milieuzone voor vervuilende brom- en snorfietsen op benzine van kracht

In Den Haag is vanaf vandaag een milieuzone voor vervuilende brom- en snorfietsen op benzine van kracht. Bromfietsen en snorfietsen uit 2010 en daarvoor mogen niet meer de stad in. De maatregel moet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in Den Haag. Oude elektrische brom- en snorfietsen zijn wel toegestaan. Op de website van de gemeente Den Haag is te controleren of een voertuig in de zone mag rijden.

GroenLinks Den Haag-fractievoorzitter Arjen Kapteijns is blij met de milieuzone: “Belangrijke stap op weg naar een gezonde stad voor iedereen! Schonere lucht, bijvoorbeeld als je bij het stoplicht staat te wachten. En minder herrie, ook daar zullen veel mensen blij mee zijn!”

Voor de oldtimers geldt een uitzondering, eigenaren kunnen straks veertig keer per jaar een ontheffing aanvragen voor de duur van twaalf uur per keer. Mediapartner Omroep West vorige week te melden dat brom- en snorfietsen van dertig jaar of ouder kunnen tot 1 maart volgend jaar gewoon nog overal in Den Haag blijven rondrijden; er zijn problemen met het systeem om ontheffing voor deze voertuigen verlenen.