OMT geeft advies over versoepelingen voor feestdagen

Het kabinet heeft advies gevraagd aan de experts van het Outbreak Management Team (OMT) over een aantal specifieke versoepelingen tijdens Kerstmis en oud en nieuw. Zo wordt gekeken naar een grotere groepsgrootte, een beperkte opening van de restaurants (de zogeheten ‘droge horeca’) en het eerder sluiten van scholen. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

De bronnen benadrukken dat dit gaat over ‘mogelijke versoepelingen’. Pas als het OMT-advies is ontvangen, wordt gekeken welke versoepelingen eventueel kunnen doorgaan. Het is geen totaalpakket, zo valt te horen, maar eerder een keuzemenu met verschillende opties. Zet de daling niet door of stijgt het aantal besmettingen toch weer, dan zijn er geen versoepelingen mogelijk.

Het OMT is de belangrijkste adviseur van het kabinet in de aanpak van de coronapandemie. Vrijdag komen de experts bij elkaar om een nieuw advies te geven aan het kabinet in de aanloop naar dinsdag, als premier Rutte en minister De Jonge opnieuw een corona-persconferentie houden.