“Voor horeca was drukte in de winkelstraten een klap in het gezicht”

Pascal Ultee van Capriole Café heeft met verbazing de drukte in de binnenstad gezien tijdens Black Friday. “Mensen zijn natuurlijk ontzettend verrast door wat er met Black Friday is gebeurd”, zegt Ultee in Haags Bakkie op Den Haag FM over reacties welke hij heeft gezien van collega’s. “Het was ongelofelijk. Voor de horeca was dat een klap in het gezicht.”

Maandag werd duidelijk dat voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls die drukte het beste te bestrijden is met lokaal maatwerk, dat verbaasde Ultee: “Voor de horeca is er geen maatwerk mogelijk, niks is er mogelijk.”

Minister Hugo de Jonge liet eerder al blijken dat de huidige maatregelen, waarbij de horeca gesloten is, nog tot half januari van kracht kunnen blijven. “Elke dag dat we gesloten zijn kost geld. Er gaat meer geld uit dan er in komt, we leiden gewoon verlies.” De horeca is nu voor de tweede maal gesloten. “Dat is geen wetenschappelijk onderbouwde keuze, het is een politieke keuze.”

“Het is natuurlijk frustrerend. Rutte heeft gezegd: we doen het samen. Supermarkten gaan straks veel omzet draaien en winst maken. Dat is wrang. Je zou mij niet horen als we als horeca een degelijke compensatie zouden krijgen.” De Horeca Alliantie heeft aangekondigd maandagmiddag te gaan protesteren op het Malieveld in Den Haag, ze wil meer steun van het kabinet en een soepele heropening van de sector als mogelijkheid zien.