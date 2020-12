“Ik hoop dat we ooit de deur open kunnen doen, anders is het in maart klaar”

Acht verdachten uit Den Haag, Voorburg en Delfgauw aangehouden na vondst crystal meth-labs

Vijf mannen en drie vrouwen uit onder meer Den Haag, Voorburg en Delfgauw zijn dinsdagochtend aangehouden na de vondst van drugslabs in een huis in Voorburg en een bedrijfsgebouw in Vlaardingen. Dat maakte de politie woensdagmiddag bekend. De hoeveelheid in beslag genomen drugs zou naar schatting zo’n vijf miljoen euro waard zijn. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De verdachten kwamen bij de politie in beeld nadat half september een crystal meth-lab werd ontdekt aan de Kryptonstraat in Zoetermeer. Dit drugslab kwam de politie op het spoor na een melding van stankoverlast. De recherche startte daarop een onderzoek. Hieruit kwamen de nu aangehouden acht verdachten naar voren als betrokkenen. De mannen zijn tussen de 46 en 70 jaar oud en de drie vrouwen tussen 30 en 78 jaar oud.

Tijdens het doorzoeken van de woningen van de verdachten en het bedrijfsgebouw in Vlaardingen vonden agenten – met behulp van een speurhond – twee drugslabs. Een in een woning in Voorburg en een in het bedrijfsgebouw in Vlaardingen. De politie houdt er rekening mee dat hier crystal meth werd gemaakt. In totaal zijn tientallen kilo’s harddrugs in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van zo’n vijf miljoen euro. De drugslabs zijn ontmanteld. Verder nam de politie grote hoeveelheden cash geld, twee vuurwapens, vijf auto’s en waardevolle goederen in beslag.

Foto: politie