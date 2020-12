Coronavirus Den Haag: 147 nieuw gemelde positieve testen

In Den Haag zijn er tussen dinsdag- en woensdagochtend 147 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal besmettingen in de stad stijgt daarmee voor de derde dag op rij, maandag was er sprake van 92 nieuw gemelde positieve testen en dinsdag waren dat er 109. Het weekgemiddelde van het aantal nieuwe besmettingen ligt nu op 111 per dag. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen 24 uur werd er een nieuwe ziekenhuisopname gemeld. Voor de vierde dag op rij zijn er in Den Haag geen sterfgevallen gemeld.

Landelijk gezien kwamen er 4942 nieuw gemelde positieve testen bij, dat is iets hoger dan het gemiddelde aantal nieuwe besmetting wat de afgelopen week werd geregistreerd (4850).