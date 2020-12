Fotoboek ‘Thuis. Nederland in coronatijd’ portretteert Nederlanders tijdens lockdown

Schrijvers Antoinette Kalkman, Barbara Sevenstern en Tamara Onos hebben samen met fotograaf Ton Bennemeer het fotoboek ‘Thuis. Nederland in coronatijd’ gemaakt. Het boek geeft een inkijk in gewone Nederlandse huishoudens in een bijzondere tijd van de eerste lockdown.

Het idee voor de foto’s met verhalen kwam van Bennemeer. “Hij is in eerste instantie in zijn eigen thuis, Waddinxveen, bekenden gaan fotograferen. Met de deurpost als passe-partout. En dat plaatste hij op Facebook met een quote erbij. Toen zeiden wij als schrijverscollectief: dit zijn zulke mooie beeldverhalen, die verdienen een veel groter platform dan jou Facebookpagina”, vertelt Sevenstern in Haags Bakkie op Den Haag FM.

De verhalen en foto’s zijn nu gevat in het boek. “Wat ons heel erg opvalt is het positieve geluid wat we uiteindelijk terug zien in alle verhalen die we hebben opgetekend. Er waren echt best wel heftige verhalen. Er zitten hele grote gezinnen tussen, er zitten zieken tussen en mensen die moesten gaan bevallen. “Wat mij heel erg geraakt heeft is dat er een mevrouw was die te te horen had gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. Of gescheiden mensen waarbij de kinderen een van de ouders vanwege de lockdown niet konden zien.”

“Wat ik in alle verhalen heel opvallend vond was dat iedereen ook zei: ‘we hoefden in een keer heel veel niet meer’. En dat gaf rust”, zegt Sevenstern. “Je gaat merken dat mensen roeien met de riemen die ze hebben en echt niet bang zijn om de handen uit de mouwen te steken.” En die positieve noot is belangrijk vindt Sevenstern: “Er is zoveel negatief nieuws. Zeker nu het zo lang duurt. Dit boek laat zien dat er ook een positieve kant aan zit.”