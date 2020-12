Twee gewonden bij steekpartij op Grote Marktstraat

Bij een steekpartij aan de Grote Marktstraat in Den Haag zijn woensdag twee personen gewond geraakt. Dat meldt de politie. Agenten zijn op zoek naar de dader.

De dader is gevlucht in de richting van de Bijenkorf. Volgens de politie is de verdachte een lange, getinte man van ongeveer dertig jaar oud. De man droeg een zwart jack, trainingspak en grijze schoenen.

Het incident gebeurde rond 12.00 uur in het centrum van Den Haag. Een ondernemer in de straat zegt dat het incident bij de Albert Heijn is gebeurd, schrijft Omroep West.

Rond dezelfde tijd werd de brandweer opgeroepen vanwege een winkelbrand op de Grote Markt, meldt mediapartner Omroep West. Of de twee incidenten met elkaar te maken hebben, is niet bekend. De brand is inmiddels geblust, meldt de politie. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de slachtoffers is volgens de politie bij kennis.