Grafisch vormgever en podcastmaker schreef debuutroman af in coronaperiode

De Haagse grafisch vormgever en podcastmaker Dario Goldach heeft zijn debuut geschreven, een roman: ‘Vier Weekenden‘. In het boek, met als toneel het Haagse nachtleven, doet hoofdpersoon Sebastiaan Sikkel zijn best om te navigeren door een wereld vol seks, drugs en techno. “Het is een boek over een klootzak met een droom.”

“Voor corona was ik heel druk in de evenementensector. Ik deed grafisch ontwerp voor onder andere The Crave Festival, Expedition Festival, Annabel, Perron en Vrije Volk festival”, laat Goldach Den Haag FM weten. Dat werk droogde vanwege de pandemie op, wat ervoor zorgde dat er tijd was om het boek af te maken. Goldach begon in 2015 aan het boek, het eerste manuscript schreef hij in Australië.

Het boek is uitgegeven in samenwerking met nachtclub PIP, via hun nieuwe uitgeverij People In Print. Bij het kopen van het boek wordt een persoonlijk verhaal voor je geschreven wat op te halen is in het The Student Hotel. In de maand december is Goldach te vinden in een ruimte van het hotel waar hij elk weekend aan gasten een kort verhaal voordraagt.

Luister donderdag om 11.00 uur naar Haags Bakkie op Den Haag FM voor een gesprek met Dario Goldach.