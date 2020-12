Hanneke van der Werf zakt op D66-kandidatenlijst, maar blijft in top 10

Nu de kandidatenlijst voor D66 voor de komende Tweede Kamerverkiezingen definitief is vastgesteld valt op dat D66 Den Haag-fractievoorzitter Hanneke van der Werf niet meer op een derde plek staat, ze staat nu op de negende plaats van de kieslijst.

“Ik sta op plek 9. Natuurlijk had ik liever nr 3 vastgehouden, maar in alle eerlijkheid: hier had ik vooraf zeker voor getekend. Al met al prachtig om als hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 te staan”, laat Van Der Werf weten via Twitter.

Het Haagse raadslid Fonda Sahla heeft 27e haar plek weten te behouden op de kandidatenlijst. Klimaatstaker Stijn Warmenhoven is een plek gestegen en staat nu op 42, Wamrenhoven voerde een campagne om als 20-jarige in de top 20 van de kandidatenlijst te komen.

De lijst van D66 wordt aangevoerd door lijsttrekker Sigrid Kaag en huidig D66-fractievoorzitter Rob Jetten op 2. De derde plek op de kieslijst is nu voor huidig Kamerlid Vera Bergkamp.