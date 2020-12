Hoogheemraadschap van Delfland zoekt hulp bij terugdringen van exotische rivierkreeften

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil de strijd tegen exotische rivierkreeften opvoeren en vraagt daarbij hulp vanuit de samenleving. Een idee om de populatie rivierkreeften te kunnen terugdringen kan tot 1.000 euro opleveren. De ideeën worden gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe vangtuig.

“Wat wij zien is dat ze explosief toenemen de laatste jaren. En ze richten schade aan an de waternatuur. Ze vreten zo’n beetje alles weg in zo’n sloot, van visjes tot kikkers. En ook planten knippen ze af met die scharen. Wij zien gewoon dat hele sloten doodgaan. Daarnaast graven ze ook en dat heeft gevolgen voor de veiligheid van onze dijken”, legt hoogheemraad Marcel Belt uit.

“De rivierkreeften zorgen voor schade aan dijken, oevers en waternatuur. Ondanks veel onderzoek is er nog geen goede manier om de populatie van deze exoten terug te dringen”, zo stelt het hoogheemraadschap. “Omdat de exotische rivierkreeften ons in de weg zitten bij het uitvoeren van onze taken en het bereiken van onze doelen gaat Delfland in samenwerking met het Ministerie van LNV een proef doen met het intensief wegvangen.”