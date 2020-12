“Ik hoop dat we ooit de deur open kunnen doen, anders is het in maart klaar”

De Haagse ondernemer Alexander Roep ziet de toekomst van zijn eetcafé Lokaal Duinoord somber in als er niet meer steun voor de horeca komt vanuit de overheid. “Ik hoop dat we ooit de deur open kunnen doen en dat er überhaupt weer mensen binnenkomen. Anders is het in maart klaar, dan zijn we gewoon weg”, zegt Roep op Den Haag FM.

“We moeten gewoon 100% gecompenseerd gaan worden. Het is te laat voor steunmaatregelen. Er moet veel meer komen, het is niet meer genoeg. We hebben geen geld meer, het is op”, zegt Roep in het radioprogramma Haags Bakkie. “Wij zijn technisch gezien werkeloos gemaakt door de overheid. Wij zijn nu direct naar bijstandsniveau gestuurd.”

De Haagse ondernemer schreef namens een groep horecaondernemers een brandbrief aan het kabinet waarin hij de noodklok luidt. “Het duurt voor ons nu echt te lang”, schrijft Roep. “Onze buffer van de eerste lockdown en dat wat we hebben kunnen opbouwen van juni tot en met oktober is gewoon op. Wij bouwen nu schuld op schuld op.”

Tekst gaat verder onder Facebookbericht.

Schulden

“Het wordt echt heel lastig voor ons de komende tijd. Ik mag wel zeggen dat we succesvol waren tot aan het begin van dit jaar: centjes op de bak, alles onder controle…”, vertelt Roep op Den Haag FM. “De eerste lockdown eigenlijk vrij makkelijk doorgekomen. Het heeft serieus geld gekost, maar steun was er. Daarna de zomer gaan knallen en wat terugverdienen. En toen werd het 15 oktober en ging het heel hard. Buffer weg, je begint langzaamaan schulden op te bouwen en die gaan jarenlang achter ons aan slepen.”

Steunmaatregelen

De steunmaatregelen die er voor de horecasector zijn zijn niet afdoende betoogt Roep: “Al die maatregelen die er getroffen zijn zijn goed, als je open bent en je hebt een steuntje in de rug nodig. Tot 50 procent omzetverlies zijn die maatregelen echt wel goed. Alleen als je 100 procent dicht bent en we hebben 25 procent van onze omzet over dan is het echt veel te weinig.”

Financiële druk

Roep vreest dat de horeca voorlopig nog gesloten zal zijn. “We gaan er van uit dat het nog tot maart gaat duren. We weten niet meer waar we het zoeken moeten. De financiële druk weegt zwaar. We moeten daarin gewoon geholpen worden.” Daarnaast bemerkt de ondernemer dat er minder steun is vanuit bijvoorbeeld de bank: “Waar we in de eerste lockdown door de bank benaderd werden om de hypotheek even op pauze te zetten krijg ik binnenkort een besparingscoach toegewezen. Die gaat me vragen of de telefoonrekening naar beneden kan. Dat kan ik doen, maar dan nog gaat er nog steeds vliegt er meer uit dan er in komt.”

“We hopen u ooit eens terug te zien”

Het betoog wat de Haagse ondernemer schreef aan het kabinet wordt afgesloten met de tekst: “Nu nog eigenaren van lokaal Duinoord. Een eetcafé met buurtfunctie in de Reinkenstraat waar onze minister-president vroeger graag kwam. We hopen u ooit eens terug te zien.” Roep: “Als een van de Kamerleden straks in de kamer naar de microfoon loopt en zegt: ‘Voorzitter, ik sprak onlangs…’. Dan heb ik mijn best gedaan.”