Ooggetuigen steekpartij: ‘Mensen renden de winkel uit, één grote chaos’

Bij een steekpartij in de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in Den Haag zijn woensdag twee mensen gewond geraakt. Agenten zijn op zoek naar de dader. De eigenaar van een kledingzaak naast de supermarkt was zijn winkel aan het openen toen de steekpartij plaatsvond: ‘Mensen kwamen de supermarkt uit rennen. Ik hoorde dat iemand alcohol op de grond zou hebben gegooid en aangestoken.’

Omstanders zeggen dat een man in de supermarkt boos werd, een fles alcohol uit het schap pakte, die op de grond gooide en de vloeistof aanstak. ‘Ik hoorde dat iemand binnen mensen heeft neergestoken,’ zegt de eigenaar van de modezaak tegen mediapartner Omroep West.

Een medewerker van een meubelzaak tegenover de supermarkt vertelt dat een deel van de straat is afgezet. ‘Ik zie twee brandweerwagens en drie ambulances. Hulpverleners zijn allemaal vrij rustig.’ De vrouw heeft niet gezien wat er is gebeurd: ‘Het was allemaal in de Albert Heijn, ik heb begrepen dat er brand was.’

‘Paniek alom’

Betrokkenen worden opgevangen bij café-restaurant Rootz tegenover de supermarkt, vertelt eigenaar Kika Buurman. ‘Er was paniek alom’, vertelt ze. ‘Mensen renden naar buiten en er was één grote chaos. Mensen kwamen in volledige paniek naar buiten.’ Van de steekpartij zelf heeft ze niet veel meegekregen. ‘We hebben alleen gezien dat er slachtoffers werden weggevoerd, een van hen is een medewerker van de Albert Heijn.’

In het restaurant tegenover de Albert Heijn werden de betrokkenen opgevangen. ‘We hebben ze verzorgd, zodat ze even op adem konden komen en bijvoorbeeld familie konden bellen om te vertellen dat ze ongedeerd waren.’ Buurman zegt dat ze eventueel wel camerabeelden heeft en die zal delen met de politie. ‘Het is moeilijk te verkroppen dat er in deze tijd nog mensen zijn die zo iets naars doen’, besluit ze.