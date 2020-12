Residentie Orkest en PAARD zoeken favoriete kersttrack voor eigentijdse uitvoering

Wat is jouw favoriete kersthit? ‘Driving home for Christmas’ van Chris Rea, ‘Why couldn’t it be Christmas everyday?’ van Bianca Ryan, ‘Santa Claus is comin’ to town’ van Bruce Springsteen of toch ‘De boom staat in de kamer’ van Sjaak Bral? Onder de noemer ‘Share the music‘ zijn het Residentie Orkest en het PAARD samen op zoek naar de meest geliefde kersttracks van Hagenaars om vervolgens van de winnende song een eigen versie van te maken.

Wanneer je het aan Den Haag FM-presentator Nicolette Krul vraagt dan zegt ze dat ‘All I want foor Christmas is you’ van Mariah Carey haar favoriete kersttrack is. “Ik draai het ook in de zomer. Ook samen met mijn vriendinnen. We hebben er herinneringen aan, bijvoorbeeld aan het dansen in de Danzig.”

“Een kerstnummer is misschien niet altijd de mooiste muziek, maar het is altijd persoonlijk en beladen”, zegt Sven Arne van het Residentie Orkest in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Kom maar met je favoriete nummer.” Jouw favoriete kersthit kun je tot 9 december insturen, vervolgens wordt dat nummer gearrangeerd voor het Residentie Orkest en wordt er in het PAARD een videoproductie van gemaakt. Op 18 december wordt de aangepaste versie uitgebracht.