Grafisch vormgever en podcastmaker schreef debuutroman af in coronaperiode

Hanneke van der Werf zakt op D66-kandidatenlijst, maar blijft in top 10

Sintvoorieder1 ondanks corona toch succesvol: ‘Gaan 3500 Haagse kinderen blij maken’

Meer in

Zoals jaarlijks zijn de vrijwilligers van Sintvoorieder1 weer druk bezig geweest om cadeaus in te zamelen voor minder bedeelde kinderen. Door corona kwamen er dit jaar extra uitdagingen bij kijken, maar naar schatting kunnen 3500 kleine Hagenaartjes een sinterklaaspakket tegemoet zien.

‘Ongeacht de omstandigheden, wij vinden het heel belangrijk dat elk kind op 5 december kan genieten van een sinterklaascadeautje’, zegt Jacqueline van Halem van Sintvoorieder1. ‘Eigenlijk kan ik me het nauwelijks voorstellen dat we dit moeten doen, maar aan de andere kant ben ik wel heel blij dat we het kunnen doen.’

Sintvoorieder1 kan rekenen op steun van UPS; zij helpen met het verspreiden van de pakketten. ‘Dat doen we omdat we naast een winstgericht bedrijf ook een bijdrage willen leveren aan de maatschappij waarin we werken’, zegt Efrain Rosema van UPS.