Verdachte van steekpartij in Albert Heijn Grote Marktstraat opgepakt

De verdachte van de steekpartij in de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in Den Haag is opgepakt in Pijnacker De politie laat aan NOS weten dat niets wijst op terrorisme, wat wel de aanleiding was van de steekpartij is onduidelijk.

Het incident gebeurde rond 12.00 uur in het centrum van Den Haag. De hulpdiensten kregen nagenoeg tegelijkertijd een melding van een steekincident en een brand in de supermarkt. De brand is inmiddels geblust.

Twee gewonden van de steekpartij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook moesten drie agenten ter controle naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook.