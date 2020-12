Mike Peterson steekt door corona oude kersthit in nieuw jasje

Afgelopen 24 uur 134 positieve coronatests in Den Haag

134 personen zijn de afgelopen 24 uur positief getest op het coronavirus. Dat meldt het RIVM. Landelijk is er een stijging als het gaat om de coronabesmettingen: 5641.

Dat is in onze stad een daling ten opzichte van woensdag. Toen telde Den Haag 147 nieuwe besmettingen. Landelijk is het aantal toegenomen ten opzichte van woensdag, toen ruim 4900 gevallen gemeld. Een dag eerder noteerde het RIVM iets meer dan 4000 bevestigde besmettingen.

Het aantal coronabesmettingen schommelt al langere tijd. De GGD en het RIVM hebben hier geen duidelijke verklaring voor. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag een fractie verder gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1595 coronapatiënten. Dat zijn er 11 minder dan woensdag