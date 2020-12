AH-medewerkers niet in levensgevaar geweest na steekpartij

De drie medewerkers van de Albert Heijn in de Grote Marktstraat die woensdag gewond raakten bij een steekpartij, zijn niet in levensgevaar geweest. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Een slachtoffer mocht woensdagavond het ziekenhuis verlaten en de ander moest ter observatie een nacht blijven, zegt een woordvoerster van de politie.

Ook met de drie agenten die last hadden van ademhalingsproblemen, omdat in de supermarkt brand was gesticht, gaat ‘het naar omstandigheden goed’. Zij zijn woensdag ter controle in het ziekenhuis geweest. Het incident gebeurde iets voor het middaguur in de winkel op de Grote Marktstraat. De verdachte vluchtte vervolgens de winkel uit. De politie arresteerde later op de dag in Pijnacker een 43-jarige man.

Brandstichting

Het motief is nog onduidelijk. De politie is bezig met het horen van getuigen en het bekijken van camerabeelden. Of de verdachte al is verhoord, weet de woordvoerster niet.

Volgens Omroep West was de dader om onbekende reden boos geworden in de supermarkt. Hij zou een fles alcohol uit de schappen hebben gehaald, deze kapot hebben gegooid en de vloeistof in brand hebben gestoken. Vervolgens zouden de medewerkers zijn aangevallen.