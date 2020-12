Burgemeester Van Zanen: ‘Inleverpunt voor illegaal vuurwerk supersympathiek idee’

Burgemeester Jan van Zanen vindt een inleverpunt waar Hagenaars straffeloos hun illegale vuurwerk kunnen brengen, een ‘super sympathiek idee’. De VVD stelde dit woensdag voor tijdens een debat over de komende jaarwisseling. Het inleverpunt moet gevaarlijke situaties en overlast helpen voorkomen. Ook mensen die van hun legale vuurwerk van vorig jaar af willen zouden er terecht moeten kunnen. Volgens Van Zanen zijn bij het realiseren van het inleverpunt wel landelijke regels noodzakelijk, schrijft mediapartner Omroep West.

Nu het vanwege het coronavirus de komende jaarwisseling verboden is om vuurwerk af te steken en op zak te hebben, maakt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf zich zorgen over het bezit van illegaal vuurwerk. Bovendien zorgen de enorm luide knallen voor geluidsoverlast in de stad. ‘Illegaal vuurwerk klinkt nog vriendelijk, maar het gaat gewoon om zware explosieven’, zegt De Graaf. ‘Je wilt niet dat mensen dit afsteken, maar ook niet dat ze het onder hun bed verstoppen. Daarom pleiten wij voor een inleverpunt zodat mensen legaal en veilig van hun vuurwerk af kunnen.’ De VVD wijst naar burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland die een dergelijk inleverpunt overweegt te openen.

‘In omliggende landen is legaal en illegaal vuurwerk het hele jaar verkrijgbaar, dus de kans is aanwezig dat veel inwoners van Den Haag al in het bezit zijn van vuurwerk’, zegt De Graaf. ‘Op het in bezit hebben van illegaal vuurwerk staat een gevangenisstraf van minimaal zes maanden voorwaardelijk. Maar bovenal kan het tot gevaarlijke situaties leiden. Niet alleen wanneer mensen besluiten het alsnog af te steken, maar ook wanneer ze het bewaren tot bijvoorbeeld volgend jaar.’

Handhavers

De Graaf verwacht dat er zeker mensen zijn die gebruik zullen maken van de mogelijkheid om hun vuurwerk in te leveren. ‘Dat denk ik wel en elk stuk vuurwerk dat wordt ingeleverd, is er één. Zo’n inleverpunt zal waarschijnlijk niet alle incidenten voorkomen, maar we nemen hiermee wellicht ook werk van onze handhavers en politie uit handen.’

Burgemeester Van Zanen is positief over een inleverpunt dat volgens hem ook gebruikt zou kunnen worden voor het inleveren van carbid. ‘Het is een super sympathiek idee, maar het is ook super ingewikkeld’, zei hij in de commissievergadering. ‘Ik heb hier landelijk steun voor nodig want het inleveren moet wel veilig gebeuren. Nu is bijvoorbeeld het vervoeren van illegaal vuurwerk verboden en er moet dus geregeld worden dat je geen boete krijgt als je met je illegale vuurwerk naar een inleverpunt rijdt. Wat ik kan zeggen is dat ik mijn best ga doen, maar ik kan niets beloven.’