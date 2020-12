Café wordt galerie en ruilwinkel om coronatijd te overbruggen: ‘Het is helaas nog niet voorbij’

Het Gulle Gasthuys Proeflokaal in de Oude Molstraat heeft een galerie en een ruilwinkel geopend. De kroeg staat al langere tijd leeg in verband met de coronamaatregelen, dus wordt er nu kunst verkocht om toch wat geld in het laatje te brengen. ‘Maar het gaat vooral om contact met gasten te houden.’

In de rechterhoek van het bekende café hangen meerdere tekeningen en schilderijen. ‘Het heeft niets meer met een café te maken’, lacht medewerkster Danya Plugge. ‘We zijn genoodzaakt andere dingen te doen, creatief te denken.’

Het idee van de galerie vond zijn oorsprong bij de tante van de eigenaresse, die schilder is. Zij wilde de kroeg steunen en gaf wat schilderijen aan de horecaondernemer om te verkopen. Ook tekenaar Paul Weehuizen droeg zijn steentje bij en doneerde wat van zijn werk. Het initiatief heeft succes: op veel lijstjes hangt al een post-it met de mededeling: verkocht.

Ruilwinkel

Wie geen plek meer heeft voor kunst aan de muur, kan zijn hart ophalen in de ruilwinkel. Boeken, dvd’s, strijkijzers, kleding, lieslaarzen. ‘Van alles en nog niets!’, zegt Plugge enthousiast over het ruilwinkeltje. Het concept is simpel: mensen kunnen hier spullen ruilen, je brengt iets en je haalt iets.

Voor het geld doet het café het op dit moment niet. ‘Gaat vooral om contact met de gasten te houden’, aldus Plugge. ‘Elk café en restaurant in de Oude Molstraat doet iets. Dat zorgt voor saamhorigheid in de straat. Het is ieders streven om straks weer open te kunnen, maar in welke vorm is niet duidelijk. We hopen in ‘Het Oude Normaal’, maar het is helaas nog niet voorbij.