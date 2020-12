Hagenaar opgepakt voor diefstal scootmobielen

De politie heeft een 35-jarige man uit Den Haag opgepakt op verdenking van diefstal van twee scootmobielen. De man is twee weken geleden al opgepakt, maar de politie heeft de arrestatie donderdag pas bekend gemaakt. In Den Haag zijn de afgelopen weken bijna 40 scootmobielen gestolen. ‘Normaal’ gaat het om één a twee gestolen scootmobielen per maand, schrijft mediapartner Omroep West.

De politie constateerde in juli een toename van het aantal scootmobielen in Den Haag Zuid-West, Moerwijk en Leyenburg. Half november werd in de buurt van winkelcentrum Leyweg een lok-scootmobiel ingezet om de dader op te sporen. De lok-scootmobiel had een elektronisch volgsysteem, waardoor de politie kon zien wanneer het karretje werd verplaatst.

De politie volgde de scootmobiel en hield de plek in de gaten waar hij werd gestald. Korte tijd later zagen agenten een man bij het karretje, die vervolgens wegreed op een andere scootmobiel. Hij stalde de scootmobiel in de bosjes langs de Coevordenstraat.

Lichte daling

De verdachte werd gevolgd en werd aangehouden. Hij wordt verdacht van de diefstal van de twee scootmobielen en zit nog vast. Volgens de politie loopt het onderzoek naar de diefstal van tientallen andere scootmobielen nog. Het is onduidelijk of de 35-jarige Hagenaar bij meerdere diefstallen betrokken is. Inmiddels is een lichte daling te zien in het aantal scootmobiel-diefstallen, zegt de Haagse politie.