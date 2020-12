Mike Peterson steekt door corona oude kersthit in nieuw jasje

De coronacrisis hakt er in voor veel mensen in de entertainmentindustrie. Zanger Mike Peterson zag in maart zijn hele onderneming instorten. Samen met Herman Simonis van The Christmas Village in Scheveningen heeft Peterson een oude kersthit in een nieuw jasje gestoken, om de donkere dagen voor Kerst iets te verlichten.

Het gaat goed met de zanger, bekend van nummers als Terug bij jou en Altijd bij jou zijn, zegt hij tegen Den Haag FM. ‘Als ik er niet aan denk’, voegt hij daar snel aan toe. ‘Er’ is in dit geval de coronacrisis, waardoor Peterson sinds maart thuis zit. ‘Alles was in één klap weg.’

En dat terwijl het net zo goed ging met de zanger. In 2019 stond Peterson in het AFAS Circustheater en in de Ziggo Dome. 2020 zag er daardoor veelbelovend uit. De artiest had zelfs een nieuwe show klaarstaan. ‘Daar heb ik dik in geïnvesteerd. Het zag er heel mooi uit en dan is alles ineens weg.’

Dinertje met Simonis

De financiële druk ligt Peterson zwaar op de schouders. ‘De rekeningen moeten betaald worden, de kinderen groeien als kool: dus nieuwe schoenen, nieuwe broek. Plus alle feestdagen komen er aan’, soms Peterson de kosten op. Omscholen is voor de zanger geen optie. ‘Ik heb mijn hele leven alleen maar muziek gemaakt.’

Een klein voordeel van de coronacrisis is dat ondernemers zijn begonnen elkaar op te zoeken. Kerstfanaat Herman Simonis, van The Christmas Store op Scheveningen, zat met zijn vrouw en Mike Peterson te dineren tussen de twee lockdowns door toen het idee voor een kerstplaat werd geboren. ‘Laten we dat voor de grap doen, en de videoclip opnemen in de kerstwinkel!’ De vrouw van Herman Simonis mocht het nummer uitkiezen en zo geschiedde dat Last Christmas van Mike Peterson een feit is.

Kijk hier naar ‘Last Christmas’, door Mike Peterson.