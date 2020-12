Café wordt galerie en ruilwinkel om coronatijd te overbruggen: ‘Het is helaas nog niet voorbij’

Ontvoering in Den Haag, politie arresteert drie verdachten

In Den Haag is woensdag iemand ontvoerd. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Het 25-jarige slachtoffer werd in een auto vastgehouden en naar Naaldwijk gereden. Daar moest een bekende geld betalen om de ontvoerde weer vrij te krijgen.

Op de Escamplaan in Den Haag haalde de politie de auto van de vermoedelijke ontvoerders van de weg. Drie verdachten, in de leeftijd van 20 tot en met 28, konden daarna worden aangehouden. Tijdens het onderzoek vonden agenten onder meer een wapen.

De politie kon donderdagmiddag nog niet zeggen of het slachtoffer en de verdachten ook uit Den Haag komen.