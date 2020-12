Ruud probeert het op ‘zijn oude dag’ ver te schoppen als influencer op Instagram

Wie aan influencers denkt, denkt aan mensen als Monica Geuze, Bibi Breijman of Enzo Knol. De 59-jarige Ruud Nannes wil zijn naam aan dat rijtje toevoegen. Hij begon een project om te onderzoeken wat het is om influencer te zijn.

Ruud Nannes is op 24 oktober zijn Instagram-pagina gestart onder de naam @60-jarigeinfluencer. ‘Het intrigeert mij. Ik begrijp niet dat mensen via Instagram zoveel aandacht kunnen opeisen’, vertelt Nannes, die van huis uit in de communicatie werkt. Die achtergrond zorgde ervoor dat hij interesse kreeg in deze nieuwe vorm van communicatie. ‘Ik wil het ontdekken.’

Op zijn Instagram post hij dagelijks foto’s en video’s van zichzelf waarop hij alledaagse dingen doet, zoals het eten van een banaan. ‘Een 60-jarige influencer zie je niet elke dag voorbij komen en daar wilde ik verandering in brengen. Op Instagram zie je meestal het perfecte plaatje en daar wilde ik iets mee doen’, aldus Nannes.

De smaak te pakken

Nannes is op moment van schrijven veertig dagen bezig op Instagram. En die eerste dagen waren leerzaam. ‘Ik heb geleerd dat je niet heel gek moet doen, of overdreven. Het is een eerlijk beeld, geen opsmuk.’

Het influencer-virus heeft Ruud Nannes te pakken gekregen. Hij zit er helemaal in. ‘Het werk bestond nog niet toen ik klein was’, vertelt de wannebe-influencer. ‘Nu ik zestig wordt, lijkt het mij mooi om op een of andere manier invloed te kunnen hebben.’