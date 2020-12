Sinterklaas neemt 1111 euro in ontvangst voor aanschaf kinderfietsen

GroenLinks heeft geld ingezameld voor de aanschaf van kinderfietsen. Het geld gaat naar Buurtcentrum de Paardenberg in Transvaal, waar de fietsen worden uitgedeeld aan de kinderen uit de buurt. De inzamelactie heeft 1111 euro opgeleverd. Woensdag werd dat bedrag overhandigd aan Sinterklaas.

‘Met dit bedrag kunnen er flink wat opgeknapte fietsen worden ingekocht, daar kan de Sint veel kinderen blij mee maken’, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. ‘De kinderfietsen zijn voor gezinnen die weinig geld hebben, zo kunnen we deze kinderen toch van een fiets voorzien en kunnen ze met de fiets naar de school en de speeltuin.’

Sinterklaas nam de cheque in ontvangst. ‘Ik kan deze drukke dagen alle hulp goed gebruiken en met deze bijdrage maken we veel kinderen blij’, zegt de goedheiligman. Een deel van de fietsen wordt ingekocht via het Kinderfietsenplan van Stichting Leren Doen. Deze stichting zamelt kinderfietsen in, knapt ze op en zorgt dat ze terecht komen bij gezinnen die het niet zo breed hebben.