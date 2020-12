VVD is ‘wel groen, maar niet gek’

In een lijvig stuk van 52 pagina’s beschrijft de VVD in de gemeenteraad haar visie op het verduurzamen van Den Haag. De kern van het plan is volgens de partij ‘wel groen, maar niet gek’. ‘Dat betekent dat we realistisch willen verduurzamen’, zegt VVD-raadslid Chris van der Helm tegen mediapartner Omroep West.

Donderdagavond debatteert de gemeenteraad over de besteding van een deel van de opbrengst van de verkoop van Eneco. Als grootaandeelhouder van het energiebedrijf krijgt de gemeente 675 miljoen euro. Het college heeft afgesproken dat dit geld grotendeels naar duurzaamheidsbeleid gaat.

In de plannen van collegepartij VVD staat keuzevrijheid voorop, zegt VVD’er Chris van der Helm. ‘We willen woningen niet zomaar van het gas halen als er geen betaalbaar en haalbaar alternatief is, maar in plaats daarvan willen we inwoners stimuleren om hun woning te isoleren door te wijzen op de voordelen’, legt hij uit. ‘We hebben dit plan geschreven om aan te geven hoe wij in de wedstrijd zitten. Voor ons staan betaalbaarheid, haalbaarheid en keuzevrijheid centraal. Haagse inwoners moeten namelijk zelf kunnen kiezen wat ze wel of niet willen en wanneer. De eerste vraag die ik altijd te horen krijg is: hoeveel gaat het mij kosten? En die vraag is volledig terecht, daarom moeten plannen betaalbaar zijn voor inwoners.’

Een greep uit de voorstellen:

-Een isolatiefonds waarmee woningen door middel van renteloze leningen geïsoleerd kunnen worden. Door het terugbetalen van de leningen blijft het fonds gevuld en kunnen er nieuwe leningen worden verstrekt.

– Een lokale markt van warmte- en energiebronnen. Door de netwerken van lokale bronnen aan elkaar te koppelen, ontstaat er de mogelijkheid voor inwoners om te kiezen van welke bron zij warmte of energie willen ontvangen. Het voorkomt monopolies.

-Een energiemenukaart voor elke woning. Met deze kaart moet het voor bewoners in één oogopslag duidelijk worden wat de mogelijkheden voor de woning zijn qua isolatie en duurzaamheidsmaatregelen, wat het oplevert én wat de kosten zijn.

-Inzetten op het vergroenen van de stad om hittestress tegen te gaan.

-Een onderzoek naar de mogelijkheden voor de opvang van regenwater. Teveel water loopt nu weg, terwijl veel water hergebruikt kan worden of een rol kan spelen in het tegengaan van hittestress.

-Innoveren van laadpalen voor elektrische auto’s, zoals het plaatsen van laadpalen in lantaarnpalen en het invoeren van inductieladen, waarbij kabels niet meer nodig zijn.

-Zorg voor ruimte voor knooppunten waar vandaan de stad bevoorraad kan worden met elektrische voertuigen. Creëer transferiums voor bezoekers waar zij hun auto kunnen laten staan en over kunnen stappen op OV of fiets.

-De gemeente moet in gesprek gaan met de grootste online winkelketens om te bespreken hoe de pakketbezorging verduurzaamd kan worden, bijvoorbeeld door kleinere elektrische voertuigen.

-Een taskforce die het onderwijs en innovatieonderzoek gaat verbinden aan de Haagse energietransitie. Kennisdeling en kruisbestuiving moeten centraal staan.