Baasje van doodgereden hond Bobby verrast met cadeau

Angelique Brochard uit Ypenburg belandde vorige week in een nachtmerrie. Haar hond Bobby (3) schrok van vuurwerk, schoot uit de riem en vluchtte in paniek weg. Angelique kon hem niet meer bijhouden en kreeg uren later het bericht van de dierenambulance dat Bobby was doodgereden op de A4. Lucienne Reichardt, oud speelster van onder andere ADO Den Haag Vrouwen en Ajax Vrouwen, las het verhaal en besloot in actie te komen voor Angelique.

Angelique vertelt hoe hard het overlijden van Bobby haar heeft geraakt: ‘Je wereld stort in. Mensen die geen dieren hebben, die kunnen zich dat misschien niet voorstellen, maar ik dacht dat ik gek werd. Het was verschrikkelijk. ‘Zo’n beestje is je meest trouwe vriend. Ze stellen je nooit teleur.’

Toen Lucienne het nieuwsbericht bij Omroep West las, kreeg ze direct een brok in haar keel. ‘Ik heb zelf ook een hondje. Ik dacht: jeetje, dat je door zoiets je trouwe viervoeter kwijt raakt. Ik dacht direct: ik wil iets voor Angelique doen.’ Vervolgens is Lucienne aan het werk gegaan en heeft ze een tekening gemaakt van Bobby. Ze maakt in haar vrije tijd graag tekeningen van dieren.

‘Dit is echt Bobby!’

Als Angelique het cadeau uitpakt is ze zichtbaar ontroerd. ‘Oh wat mooi zeg. Super lief. Ik zou je heel graag willen knuffelen Lucienne, maar dat kan natuurlijk niet. Dit is echt Bobby, echt super!’

Kijk uit met vuurwerk

Angelique neemt niemand iets kwalijk, maar hoopt wel dat mensen die vuurwerk afsteken wat beter nadenken. ‘Realiseer je wat het met dieren en oude mensen doet als je vuurwerk gooit. In dit geval heeft het ’t leven van mijn hondje gekost. Ik ben nu gewoon mijn beste maatje kwijt en ik hoop niet dat er nog meer slachtoffers gaan vallen.’